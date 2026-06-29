Erfurt (ots) -Der Sommer bei KiKA wird sportlich: Anlässlich der Tour de France haben alle radsportbegeisterten Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, an einer "Mach mit!"-Aktion teilzunehmen und einen Platz in der Sportschau-Kommentator*innen-Kabine der Deutschland Tour zu gewinnen. Selbstverständlich zeigt KiKA auch Zusammenfassungen aller Etappen der Tour de France bzw. Tour de France Femmes vom 4. bis 26. Juli bzw. vom 1. bis 9. August 2026. Bereits seit Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft werden außerdem Highlight-Videos zu allen Partien veröffentlicht. Alle Inhalte stehen jederzeit auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zur Verfügung.KiKA und die ARD-Sportschau sind auf der Suche nach Radsportkommentator*innen von morgen: Gemeinsam mit dem ARD-Reporter Florian Naß hat ein Kind die Möglichkeit, live in Bad Dürkheim eine Etappe der Deutschland Tour zu kommentieren. Interessierte zwischen zehn und 14 Jahren können sich bis zum 26. Juli 2026 mit einem Video an sport@kika.de um den begehrten Platz hinter dem Mikrofon bewerben. Ausgewählte Videos werden zusätzlich während der Tour de France-Etappen im Ersten gezeigt. Die Teilnahmebedingungen sind auf kika.de zu finden.Weitere Informationen finden Sie im Sport-Dossier unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6304212