1984 kam mit dem Motorola Dynatac 8000x das erste handliche Mobiltelefon in den Handel -Â ein 25 Zentimeter hoher und 800 Gramm schwerer "Knochen". Der Anbieter Trozk bringt das Handy-Urgestein jetzt in Form einer Powerbank zurück. Mit dem Dynatac 8000x brachte Motorola 1984 das erste wirklich handliche Mobiltelefon in den Handel. Die Vorgänger waren noch fest in Autos verbaut gewesen oder mussten als Koffer durch die Gegend getragen werden. Dynatac ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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