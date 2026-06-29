© Foto: Dall-EBitcoin bleibt unter 60.000 US-Dollar, während ETF-Abflüsse von 6,5 Milliarden US-Dollar in zwei Monaten das schwächste Halbjahr seit 2022 für Bitcoin besiegeln.Bitcoin notiert am Montagvormittag bei 59.863 US-Dollar und damit zwar nahezu unverändert innerhalb der vergangenen 24 Stunden, auf Wochensicht jedoch mehr als 6,5 Prozent im Minus. Bitcoin bleibt damit unter der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar und steuert auf ein schwaches erstes Halbjahr zu. Sollte sich das aktuelle Kursniveau bis zum Quartalsende halten, würde Bitcoin das zweite Quartal 2026 mit einem Minus von rund 12 Prozent abschließen, nachdem bereits das erste Quartal einen Rückgang von etwa 22 Prozent …
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