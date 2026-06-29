Aktien der Woche | Honeywell: Abspaltung, Nike: Zahlen & VW
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|HONEYWELL INTERNATIONAL INC - 8-K, Current Report
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|Aktien der Woche | Honeywell: Abspaltung, Nike: Zahlen & VW
|Aktien der Woche | Honeywell: Abspaltung, Nike: Zahlen & V
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|09:54
|Honeywell: Handelsaussetzung - 30.06.2026
|05:50
|INDEX-MONITOR: Alphabet in Dow Jones aufgenommen - Verizon rausgeflogen
| NEW YORK (dpa-AFX) - Wechsel im US-Aktienindex Dow Jones: Seit Montag sind die Anteilscheine der Google-Mutter Alphabet im US-Standardwerteindex notiert. Sie rücken für die Papiere des US-Telekomunternehmens...
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|XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 29.06.2026
|Das Instrument ALD0 US4385162056 HONEYWELL INTL NEW O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 29.06.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument ALD0 US4385162056...
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|12:42
|JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 52 auf 47 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Boss stellte in seinem am Montag vorliegenden...
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|11:54
|Aktien der Woche | Honeywell: Abspaltung, Nike: Zahlen & VW
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|11:45
|Experten für Aktien verhalten - Bayer, Infineon, Nike, VW - Börse München
|Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche den Rückwärtsgang eingelegt. Belastet wurden die Notierungen dabei vor allem durch weltweit hohe Kursverluste bei KI- und High-Tech-Werten....
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|11:30
|Nike Preps For Q4 Earnings: Beyond China, Crypto Bettors Predict These Topics Will Dominate The Call
|09:30
|EILMELDUNG bei Nike: Warum erfahrene Anleger heute die Reißleine ziehen - Was ich meinen Lesern jetzt rate
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|12:51
|Söllner: "Unfassbarer Boost!" Nvidia, SpaceX. Gefahr KI! VW-Schock! 100% Blackberry, Graham!
|Florian Söllner, leitender Redakteur bei DER AKTIONÄR, blickt jede Woche auf die spannendsten Entwicklungen im Tech-Sektor. Heute geht es um folgende Werte: PepsiCo, SharkNinja, Melia Hotels, Honeywell...
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|12:37
|Trotzdem kein Stellenabbau: VW-Tochter verkauft Ladesäulen-Sparte an Chinesen
|12:23
|Volkswagen Scraps €1.5 Billion Bosch Self-Driving Deal as Restructuring Widens
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|Bis zu 100.000 Jobs betroffen: VW prüft Schließung von vier Werken
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|Ab 269 Euro monatlich: Dies ist das beste Leasing-Angebot für den VW Tiguan R-Line
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