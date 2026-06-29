Ein US-Bahn-Riese zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich mit dem Transport der US-Wirtschaft auch in einem schwierigen Umfeld Milliarden verdienen lassen. Besonders spannend ist zudem die charttechnische Ausgangslage, die so vielversprechend wirkt wie seit Jahren nicht mehr - genau jetzt könnte der nächste Ausbruch bevorstehen.Der US-Transportsektor zeigt sich widerstandsfähig. Ein führender Bahnbetreiber profitiert von hoher Marktstellung, Preissetzungsmacht und sinkenden Kosten. Im ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär