Die Aktie von JD.com zählt zu den günstig bewerteten Titeln im chinesischen E-Commerce-Sektor. Trotz kurzfristiger Belastungen durch hohe Investitionen sprechen das anhaltende Marktwachstum und die konsequente Modernisierung der Plattform für weiteres Potenzial. JD.com gehört zu den führenden E-Commerce-Unternehmen Chinas und profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage im Onlinehandel. Das Einzelhandelsgeschäft bleibt dabei der wichtigste Umsatztreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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