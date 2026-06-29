Den Monat Juni würden Microsoft-Aktionäre am liebsten aus ihren Kalendern streichen. Seit Monatsbeginn ging es mit dem Kurs des Technologiegiganten um fast -18% bergab - der größte Kursrückgang in einem einzelnen Monat seit April 2000. Was setzt der Microsoft-Aktie so stark zu und können Anleger hier nun ein tolles Schnäppchen machen? Sorge vor den Capex Das zunehmend beherrschende Thema an der Wall Street in Bezug auf die Technologiebranche im Allgemeinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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