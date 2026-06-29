TRADINGIDEE des Tages: KUPFER

Trade des Tages: KUPFER (29.06.2026)

Der aktuelle Kupfer-Preis zeigt deutliche Schwächesignale und bietet heute eine spannende Setup-Möglichkeit. Erfahre hier mehr Details, unserer aktuelle Markteinschätzung und die TRADINGIDEE des Tages.

Die Trading-Fakten auf einen Blick:

Widerstand getestet: Der Kurs hat die Spitzenregion um 14.000 zweimal getestet und ist daran gescheitert.

Support gebrochen: Der Kupfer-Preis fiel unter die Marke von 13.550.

Bärisches Momentum: Die MACD-Linie hat die Signallinie bereits im Mai nach unten gekreuzt.

Überangebot: Die Kupfervorräte

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.