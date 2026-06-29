Hamburg (ots) -Elmo, das kleine rote Monster aus der Sesamstraße ist jetzt Videopodcaster. Mit "Elmo - und Du so?" bringt der beliebte Sesamstraßen-Star prominente Gäste zum Reden: über Spinnen, Musik, ihre Kindheit, Freundschaft und die großen Themen des Lebens. Elmo fragt, wie Kinder eben fragen: direkt, ohne Umwege und ganz oft: Warum?Elmo sagt: "Ich habe viele Fragen und die Erwachsenen haben so viele Antworten. Manchmal sogar auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe."Das Format funktioniert so: Elmo fragt, der prominente Gast antwortet. Wohin das Gespräch führt, entscheidet der Zufall. Denn in Elmos "Studio" dürfen die Gäste Themen-Bilder aus einem Goldfischglas ziehen - gemalt von Elmo persönlich. Da seine Kunstwerke nicht immer auf Anhieb zu entschlüsseln sind, entstehen überraschende, ehrliche und oft sehr persönliche Gespräche.Eine der ersten Podcast-Gäste ist Susanne Daubner mit der er über volle Kleiderschränke, Selfies und Tanzen spricht: "Ich liebe das Tanzen und ich tanze auch gerne mal zu Hause statt im Fitnessstudio", erzählt die Tagesschausprecherin.Darüber hinaus gibt es bereits vier weitere Folgen: Mit Max Mutzke spricht mit Elmo über seinen Weg vom Schwarzwald ins Farbfernsehen. In der Folge mit Evelyn Weigert geht es ums Hinfallen und wieder aufstehen. Sükrü-Can Fener erklärt Elmo ernste Witze und bei Linda Zervakis dreht sich alles um Zervelatwurst, Haarwuchs und Leidenschaft.Der Videopodcast steht ab dem 8. Juli in der ARD Mediathek und bei ARD Sounds zum Hören und Sehen bereit.Mehr Informationen zu den einzelnen Folgen und ein kurzes Interview mit Elmo gibt es hier: https://story.ndr.de/elmo-und-du-so/index.htmlIm NDR Presseportal steht die Folge mit Susanne Daubner für Journalistinnen und Journalisten zur Ansicht bereit. https://www.ndr.de/der_ndr/presse/vorfuehrraumPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6304291