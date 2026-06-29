© Foto: Nexpher Images - Sipa USABaidus KI-Chip-Einheit Kunlunxin plant einen Hongkonger Börsengang mit 45 Mrd. Euro Zielbewertung. Tencent ist Kunde, ByteDance zeigt Interesse.Baidus KI-Chip-Tochter Kunlunxin plant Börsengang in Hongkong mit einer angestrebten Bewertung von umgerechnet rund 45 Milliarden Euro. Das berichtete das Technologiemagazin The Information am Sonntag unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Die Aktie der Muttergesellschaft Baidu legte am Montag in Hongkong um mehr als sieben Prozent zu. Interessierte Investoren wurden aufgefordert, Chips im Wert des Drei- bis Siebenfachen ihres geplanten Aktieninvestments zu erwerben, um an der Emission beteiligt zu werden. Eine ungewöhnliche …
Enthaltene Werte: US0567521085Den vollständigen Artikel lesen
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