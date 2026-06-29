19. Juni 2026 / IRW-Press / Atlantico Energy Metals Corp. hat Andrew Lee Smith in den Beirat des Unternehmens berufen, den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 1CJ1 und der WKN A42CRT aufgenommen und den Start der 16-sprachigen Website des Unternehmens erweitert.

Zusammen sollen diese Initiativen die technische Grundlage von Atlantico stärken, den Zugang für Investoren erweitern und die Mission des Unternehmens unterstützen, Chancen im Bereich kritischer Mineralien in Brasilien verantwortungsvoll voranzutreiben, während Atlantico auf die nächste Arbeitsphase beim Flaggschiffprojekt Novo Cruzeiro für Lithium und Seltene Erden im Pegmatitbezirk Aracuai-Itinga in Minas Gerais hinarbeitet, einer Region, die allgemein als Brasiliens Lithium Valley bezeichnet wird.

"Atlantico wurde auf der Überzeugung aufgebaut, dass verantwortungsvolle Mineralexploration einer saubereren Zukunft nicht entgegensteht, sondern für deren Verwirklichung unerlässlich ist. Die Welt kann ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht wesentlich verringern, ohne neue Quellen der kritischen Mineralien zu erschließen, die für Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Batterien und fortschrittliche Energieinfrastruktur erforderlich sind", sagte Bonn Smith, President und Chief Executive Officer von Atlantico.

"Andrew bringt die technische, geologische und börsenbezogene Erfahrung mit, die wir am Tisch haben möchten, während wir Atlantico mit Disziplin, Transparenz und klarer Zielsetzung aufbauen. Zusammen spiegeln unsere Frankfurter Notierung und die erweiterte 16-sprachige Website dasselbe Ziel wider: Atlantico für Investoren und Stakeholder weltweit besser zugänglich zu machen, während wir unser Flaggschiffprojekt Novo Cruzeiro für Lithium und Seltene Erden in Brasiliens Lithium Valley vorantreiben."

Atlanticos Beirat heißt Andrew Lee Smith willkommen

Herr Smith ist ein kanadischer Geologe und Bergbau-Manager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Mineralexploration, Projektentwicklung und der Führung börsennotierter Unternehmen. Seine Karriere umfasst Führungs-, Direktoren- und Beratungsfunktionen bei mehreren börsennotierten Bergbauunternehmen, darunter East Africa Metals, Canary Gold, Spark Energy Minerals, Canaco Resources und True North Gems.

Herr Smith bringt technische, Governance- und Kapitalmarkterfahrung zu Atlantico ein, während das Unternehmen seine Strategie für kritische Mineralien in Brasilien vorantreibt, verankert durch Atlanticos Flaggschiffprojekt Novo Cruzeiro für Lithium und Seltene Erden.

Im Rahmen seiner Beratungsfunktion wird erwartet, dass Herr Smith den geologischen und technischen Prüfprozess des Unternehmens unterstützt und, sofern zutreffend, wissenschaftliche und technische Offenlegungen als qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects prüft und genehmigt.

Aufbau einer besser zugänglichen globalen Präsenz

Atlantico hat eine aktualisierte Unternehmenswebsite gestartet, die das Unternehmen über Märkte, Sprachen und Zeitzonen hinweg leichter zugänglich machen soll. Die Website ist nun in 16 Sprachen verfügbar, sodass ein breiteres globales Publikum Atlanticos Unternehmensprofil, Projektinformationen, Investorenmaterialien und Bildungsinhalte zu kritischen Mineralien einsehen kann.

Die mehrsprachige Website unterstützt Atlanticos Ziel, eine transparentere, zugänglichere und global relevante Plattform für ein börsennotiertes Unternehmen aufzubauen, während das Unternehmen seine Strategie für kritische Mineralien in Brasilien vorantreibt. Atlanticos Strategie für globalen Zugang spiegelt eine einfache Idee wider: Investoren und Stakeholder sollten die Geschichte des Unternehmens in der Sprache und im Marktkontext verstehen können, die ihnen am vertrautesten sind.

Atlantico nimmt den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf

Die Stammaktien des Unternehmens haben den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) unter dem Symbol 1CJ1 und der WKN A42CRT aufgenommen. Die Frankfurter Notierung soll den Zugang für europäische Investoren verbessern und Atlanticos Sichtbarkeit über den kanadischen Markt hinaus erhöhen, ergänzend zur Notierung des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol ATLA.

President und CEO nahmen am Brazil Lithium & Critical Minerals Summit in Minas Gerais teil

Bonn Smith, President und Chief Executive Officer von Atlantico, nahm am Brazil Lithium & Critical Minerals Summit 2026 in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien, teil, der vom 17. bis 18. Juni 2026 im Ouro Minas Hotel stattfand. Die Teilnahme des Unternehmens spiegelt Atlanticos anhaltenden Fokus auf Brasilien und das fortgesetzte Engagement im Lithium- und kritische-Mineralien-Ökosystem des Landes wider.

Über Atlantico Energy Metals Corp.

Atlantico Energy Metals ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das auf einer einfachen Überzeugung beruht: Eine sauberere Energiezukunft benötigt kritische Mineralien. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Projekt Novo Cruzeiro für Lithium und Seltene Erden im Nordosten von Minas Gerais, Brasilien, innerhalb der Region, die allgemein als Brasiliens Lithium Valley bekannt ist. Atlantico entwickelt Novo Cruzeiro mit Fokus auf disziplinierte technische Arbeit, transparente Offenlegung, verantwortungsvolle Praktiken und langfristige Wertschöpfung für Aktionäre sowie für die Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist.

Erklärung der qualifizierten Person

Andrew Lee Smith, PGeo, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf das Novo-Cruzeiro-Projekt des Unternehmens für Lithium und Seltene Erden geprüft und genehmigt. Herr Smith ist aufgrund seiner Funktion als Mitglied des Beirats des Unternehmens nicht unabhängig vom Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bonn Smith, President & CEO

Tel.: +1 (855) 258-6463

E-Mail: corporate@atlantico.energy

Website: www.atlantico.energy

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur erwarteten Rolle von Herrn Smith als Berater und qualifizierte Person, zu den erwarteten Vorteilen der mehrsprachigen Website des Unternehmens und des Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse, zur internationalen Sichtbarkeit des Unternehmens und zum Zugang zu Investoren, zur Teilnahme des Unternehmens am "Brazil Lithium & Critical Minerals Summit" sowie zu den Plänen des Unternehmens, sein Geschäft, seine technische Überprüfung und seine Explorationsstrategie voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortgesetzten Verfügbarkeit der Website des Unternehmens und der "Global Access"-Funktion, des fortgesetzten Handelszugangs an den entsprechenden Börsen, des Erhalts aller erforderlichen unternehmensinternen oder behördlichen Genehmigungen, der Verfügbarkeit von Beratern und Auftragnehmern sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäfts- und Explorationspläne voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, dem Interesse der Anleger, behördlichen und börsenrechtlichen Anforderungen, dem Betrieb der Website und der Genauigkeit von Übersetzungen, Explorations- und geologischen Ungewissheiten, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Personal, Änderungen von Gesetzen oder Richtlinien, politischen und betrieblichen Risiken in Brasilien sowie allgemeinen Marktbedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.



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