Brasiliens Moment für seltene Erden ist gekommen

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Jahrelang wurde Brasilien von Investoren im Bereich kritischer Mineralien vor allem als Lithium-Story betrachtet. Und das aus gutem Grund.

Dieser Artikel wird im Namen der Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA) (FSE: 1CJ1 | WKN: A42CRT) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser.

Sigma Lithium wurde zu einem der großen Gewinner im Batteriemetall-Sektor des letzten Zyklus. Das Unternehmen half dabei, Brasiliens Lithium Valley auf die globale Landkarte zu setzen, und bewies, dass Minas Gerais ein ernstzunehmendes, an der Nasdaq gelistetes Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien hervorbringen kann.

Doch die nächste große Brasilien-Story könnte nicht allein Lithium sein.

Es könnten Seltene Erden sein.

Und genau hier wird es sehr interessant.

Denn Seltene Erden sind längst nicht mehr nur eine obskure Gruppe von Metallen, die tief im Periodensystem versteckt ist.

Sie sind heute ein strategisches Schlachtfeld der Lieferketten.

Sie werden in hochleistungsfähigen Permanentmagneten eingesetzt.

Diese Magnete sind unverzichtbar für Elektrofahrzeuge, Windturbinen, Robotik, Elektronik, fortschrittliche Fertigung, Drohnen und Verteidigungstechnologien.

Mit anderen Worten: Seltene Erden stehen direkt hinter der Elektrifizierung und der Hightech-Wirtschaft.

Und die Welt hat ein Problem.

Die Lieferketten für Seltene Erden bleiben stark konzentriert.

China dominiert zentrale Bereiche der Seltene-Erden-Industrie, vom Abbau über die Separation bis hin zur Magnetproduktion. Diese Konzentration ist zu einem großen Problem für westliche Regierungen und Hersteller geworden, die verlässliche Lieferungen jener Mineralien sichern wollen, die für Elektrifizierung, saubere Energie und fortschrittliche Technologie benötigt werden.

Genau deshalb rückt Brasilien plötzlich in den Fokus.

Brasilien ist nicht nur ein Lithium-Land.

Brasilien ist eines der wichtigsten Länder für Seltene Erden, dem Investoren noch viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken.

Laut Daten des USGS verfügt Brasilien über eine der größten Reservenbasen für Seltene Erden weltweit, während die aktuelle Produktion im Verhältnis zu diesem Potenzial noch winzig ist.

Genau das ist die Ausgangslage, auf die Investoren achten sollten.

Massive geologische Ausstattung.

Begrenzte aktuelle Produktion.

Steigende strategische Nachfrage.

Wachsende westliche Aufmerksamkeit.

Und ein globaler Markt, der aktiv nach neuen Lieferquellen außerhalb Chinas sucht.

Das ist der Hintergrund hinter Atlantico Energy Metals Corp.

Atlantico wird an der CSE unter ATLA gehandelt.

In Deutschland lautet das Symbol 1CJ1.

Die WKN ist A42CRT.

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Und das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, das Novo Cruzeiro Project, befindet sich in Minas Gerais, Brasilien.

Das ist wichtig, weil Novo Cruzeiro dem Markt nicht einfach als eine weitere Lithium-Explorationsstory präsentiert wird.

Atlanticos erste technische Arbeiten haben eine Anreicherung von Seltene-Erden-Oxiden, bedeutende Gehalte magnetischer Seltene-Erden-Oxide und Lithium-Pathfinder-Indikatoren über ein großes, unterexploriertes Landpaket hinweg hervorgehoben.

Der Seltene-Erden-Winkel könnte die eigentliche Schlagzeile sein.

Bei Novo Cruzeiro umfassten Atlanticos erste Stream-Sediment-Ergebnisse eine Anreicherung an gesamten Seltene-Erden-Oxiden, oder TREO, über mehrere Proben hinweg. Das Unternehmen meldete im Stream-Sediment-Datensatz einen durchschnittlichen TREO-Wert von etwa 421 ppm und einen maximalen TREO-Wert von etwa 1.422 ppm.

Doch die strategisch wichtigere Zahl könnte MREO sein.

MREO steht für magnetische Seltene-Erden-Oxide.

Dabei handelt es sich um Seltene-Erden-Oxide, die mit hochleistungsfähigen Permanentmagneten verbunden sind, darunter Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium.

Das sind die Seltene-Erden-Elemente, auf die Investoren achten sollten.

Warum?

Weil magnetische Seltene Erden direkt mit den Technologien verbunden sind, die Regierungen und Hersteller absichern wollen.

Elektrofahrzeugmotoren.

Windturbinen.

Industriemotoren.

Robotik.

Elektronik.

Fortschrittliche Fertigung.

Verteidigungslieferketten.

Bei Novo Cruzeiro meldete Atlantico aus seinem ersten Stream-Sediment-Datensatz einen maximalen MREO-Wert von 328,49 ppm und einen oberen 95. Perzentil-MREO-Wert von 259,83 ppm.

Das beweist keine Mine.

Es beweist keine Ressource.

Es beweist keine wirtschaftliche Tragfähigkeit.

Aber es zeigt, dass Novo Cruzeiro nicht einfach nur ein generisches Landpaket für kritische Mineralien ist.

Es besitzt eine frühe Signatur für magnetische Seltene Erden.

Und in diesem Markt ist das wichtig.

Brasilien verfügt bereits über einen Machbarkeitsnachweis im Bereich Seltene Erden.

Serra Verde nahm Anfang 2024 in Goiás die kommerzielle Produktion auf und wird voraussichtlich Seltene-Erden-Oxide produzieren, die in Permanentmagneten verwendet werden. Das ist ein bedeutender Moment für Brasilien, weil es zeigt, dass das Land nicht nur auf dem Papier aussichtsreich ist.

Brasilien kann Seltene-Erden-Projekte tatsächlich in Richtung Produktion bringen.

Jetzt beginnt der Markt aufzuwachen.

Die Europäische Union betrachtet Brasilien als strategischen Partner für kritische Mineralien.

Westliche Regierungen wollen Alternativen zu China.

Große Hersteller wollen sichere Lieferketten für Magnetmetalle.

Und Investoren beginnen zu verstehen, dass Seltene Erden eines der wichtigsten Mineralthemen des Jahrzehnts werden könnten.

Genau deshalb ist Atlanticos Timing interessant.

Das Unternehmen ist brandneu am öffentlichen Markt.

Die Aktie wird bei rund 0,175 CAD gehandelt.

Das Projekt befindet sich in einem frühen Stadium.

Und die Seltene-Erden-Story steht erst am Anfang.

Doch genau so beginnen oft die besten spekulativen Mining-Storys.

Vor der Ressource.

Vor der großen Bohrkampagne.

Bevor die Institutionen auftauchen.

Bevor der breite Markt die These vollständig versteht.

Atlanticos Novo Cruzeiro Project umfasst 15 zusammenhängende Explorationsgenehmigungen mit insgesamt 24.387,28 Hektar über Itaipé, Ladainha und Novo Cruzeiro im nordöstlichen Minas Gerais.

Das verschafft dem Unternehmen eine große Explorationsfläche in einer der wichtigsten Regionen Brasiliens für kritische Mineralien.

Das Projekt liegt innerhalb der Eastern Brazilian Pegmatite Province, derselben breiteren geologischen Region, in der sich Brasiliens wichtigste Lithiumminen befinden.

Doch die Seltene-Erden-Ergebnisse könnten Atlantico von der Masse abheben.

Lithium verleiht der Story regionale Glaubwürdigkeit.

Seltene Erden verleihen ihr strategische Dringlichkeit.

Das ist der entscheidende Unterschied.

Lithium ist bereits weithin bekannt.

Seltene Erden werden von vielen Privatinvestoren noch immer missverstanden.

Doch das dürfte nicht mehr lange so bleiben.

Denn Seltene-Erden-Magnete werden für die Maschinen der Elektrifizierung benötigt.

Und wenn der Westen seine Abhängigkeit von China verringern will, braucht er neue Quellen für magnetische Seltene Erden.

Brasilien könnte eines der Länder sein, das zur Lösung dieses Problems beiträgt.

Und Atlantico ist nun eines der neuesten börsennotierten Unternehmen, das versucht, innerhalb dieses größeren brasilianischen Moments eine Seltene-Erden-Story aufzubauen.

Das ist noch früh.

Investoren müssen die Risiken verstehen.

Novo Cruzeiro verfügt noch nicht über eine Mineralressource.

Das Unternehmen hat noch keine Wirtschaftlichkeitsstudie abgeschlossen.

Erste Stream-Sediment-Ergebnisse sind zielgenerierende Daten, keine minendefinierenden Daten.

Weitere Arbeiten werden erforderlich sein.

Doch der Markt wartet nicht, bis alles offensichtlich ist.

Der Markt belohnt Storys, wenn technische Daten, Timing und makroökonomische Nachfrage beginnen, zusammenzupassen.

Und genau jetzt beginnen Seltene Erden, Brasilien und Atlantico zusammenzupassen.

Brasiliens Lithium-Moment ist bereits gekommen.

Brasiliens Moment für Seltene Erden könnte gerade erst beginnen.

Und Atlantico Energy Metals Corp. könnte eine der neuesten Möglichkeiten für Investoren sein, diese Story zu verfolgen.

CSE: ATLA.

FSE: 1CJ1.

WKN: A42CRT.

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