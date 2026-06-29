Tönisvorst / La Guaira (ots) -Nach dem Erdbeben in Venezuela laufen beim Medikamentenhilfswerk action medeor die Hilfsmaßnahmen auf Hochtouren. In Zusammenarbeit mit I.S.A.R. Germany wurde jetzt unter anderem ein Notfallset mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung auf den Weg in das Erdbebengebiet gebracht, mit dem Menschen vor Ort medizinisch behandelt werden können. Enthalten sind Schmerzmittel, Antibiotika und Infusionslösungen ebenso wie Wundbandagen und Kompressen, Rettungsdecken und Wasseraufbereitungstabletten.Die Hilfslieferung wurde am Wochenende binnen weniger Stunden im Medikamentenlager von action medeor zusammengestellt und anschließend mit einem Transportflugzeug der Bundeswehr auf den Weg in das Erdbebengebiet geschickt. Dort haben Helfer des THW die Hilfsgüter in Empfang genommen und an das Hospital San Jose in La Guaira übergeben, das mitten im Erdbebengebiet liegt.Bei action medeor prüft man nun, wie man zusammen mit lokalen Partnerorganisationen in Venezuela weitere humanitäre Hilfe im Land leisten kann. In den nächsten Wochen und Monaten werden zehntausende Menschen, die alles verloren haben, mit Schutz, Wasser, Hygieneartikeln und Medikamenten versorgt werden müssen. Dazu ist die "Notapotheke der Welt", wie action medeor auch genannt wird, jetzt im Gespräch mit verschiedenen lokalen Hilfsorganisationen.Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Man kann online spenden unter www.medeor.de und dort auch seine Adresse für eine Spendenquittung hinterlassen. Klassisch geht es über IBAN DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld, Spendenstichwort: "Nothilfe weltweit".Auch das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft", in dem action medeor Mitglied ist, ruft aktuell zu Spenden für die Ukraine auf. Spendenkonto DE62 3702 0500 0000 1020 30, Stichwort "Erdbeben Venezuela".Pressekontakt:action medeorDr. Markus Bremersmarkus.bremers@medeor.de02156 / 9788-1780152 / 540 421 56Für Fotoanfragen bitte melden!Original-Content von: action medeor e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31394/6304324