Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur überrascht positiv - aber die Inflation bleibt das größte Hindernis, so die Experten von Candriam.In diesem Spannungsfeld justiere Candriam seine Fixed-Income-Positionierung neu und gehe erstmals in diesem Jahr in eine positive Haltung gegenüber nominalen US-Staatsanleihen. Die Begründung: Die Märkte hätten zusätzliche geldpolitische Straffung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) überzogen eingepreist. Im beigefügten Marktkommentar ordne Nicolas Jullien, Global Head of Fixed Income bei Candriam, das aktuelle Zinsumfeld ein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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