Bonn (ots) -"Mittelstands-DNA" als Erfolgsfaktor: Platz 1 in der Lünendonk-Liste "Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland" mit einem Gesamtumsatz von mehr als 340 Millionen EuroDie aktuelle Lünendonk-Liste 2026 "Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland" belegt mit der Spitzenposition von conet die Leistungsfähigkeit und Kundenorientierung des Bonner IT-Beratungshauses. Mit einem Gesamtumsatz von mehr als 340 Millionen Euro rückt conet auf den ersten Platz im wichtigen Branchen-Ranking der Analysten von Lünendonk.Vertrauen trifft Fachkompetenz. Leistungsstarker Partner für die digitale ZukunftDie Platzierung in der renommierten Lünendonk-Liste bestätigt, dass conet die aktuellen digitalen Herausforderungen seiner Kunden versteht und erfolgreich adressiert. Die mittelständische Prägung des Bonner Full-Service-IT-Dienstleisters macht dabei mit ihrer Verbindung aus hoher fachlicher Digitalisierungskompetenz, vertrauensvoller Beratung auf Augenhöhe und praxisorientierter Umsetzungsstärke den entscheidenden Unterschied. In dieser Kombination gelingt es, Kunden auch in zunehmend komplexen Transformationsvorhaben ergebnisorientiert zu begleiten, pragmatisch gemeinsame Fortschritte zu erzielen und eine erfolgreiche digitale Zukunft möglich zu machen.So konnte conet bereits in der Lünendonk-Liste der Top 25 der "Führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland" im dort maßgeblichen Vergleich der Inlandsumsätze zum Vorjahr mit 15,8 % das größte Wachstum aller gelisteten Unternehmen erreichen und sich von Rang 18 auf Platz 15 verbessern.Kernthemen der Digitalisierung im FokusErste Ergebnisse der Lünendonk-Studie identifizieren Data & AI, Souveränität im IT-Sourcingund einen wachsenden Bedarf an Ende-zu-Ende-Beratung, Integration, Plattform-Orchestrierung und Managed Services als zentrale Kundenanforderungen an den IT-Dienstleistungsmarkt. Themen, die conet im Rahmen seiner Portfolioentwicklung entlang des Strategieprogramms HORIZON28 konsequent fokussiert:Mit gezielter KI-Transformation und entsprechenden Beratungs- und Leistungsangeboten unterstützt conet als verlässlicher Digitalisierungspartner die Weiterentwicklung seiner Kunden in den Kernbranchen Defense, Public Sector und Automotive und Wachstumssektoren wie Manufacturing, Finance & Insurance sowie Energy & Utilities. Die wachsende Bedeutung digitaler Souveränität stärkt conet dabei mit zukunftsfähigen Cloud-Architekturen und resilienter Cyber Security nicht nur in regulierten Umfeldern."Das unserer Spitzenposition im Lünendonk-Ranking zugrundeliegende Wachstum fußt auf unserer konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden," betont conet-CEO Martin Wibbe. "Wirtschaft, Industrie, öffentliche Verwaltung und der Verteidigungssektor brauchen verlässliche Partner auf Augenhöhe, mit denen sie heute aktuelle Herausforderungen der Digitalisierung pragmatisch meistern und zugleich die Weichen für eine erfolgreiche digitale Zukunft stellen. Mit unserer Kombination aus Mittelstands-DNA, vertrauensvollen Kundenbeziehungen und hoher Digitalkompetenz werden wir diesem Anspruch als leistungsstarker Full-Service-IT-Dienstleister gerecht."conet-Ergebnisse der aktuellen Lünendonk-Listen 2026 auf einen Blick:- conet belegt Platz 1 der führenden mittelständischen IT-Beratungen in Deutschland- in der Gesamtliste liegt conet auf Rang 15 und gewinnt damit 3 Plätze von Rang 18 im Vorjahr- im Gesamtranking erreicht conet mit 15,8 % das höchste Umsatzwachstum- Mit Data & KI, digitaler Souveränität, Ende-zu-Ende Consulting, Integration und Plattform-Orchestrierung adressiert conet von Lünendonk identifizierte digitale KernthemenÜber conetLeading forward: conet ist der zuverlässige Digitalisierungspartner für die öffentliche Verwaltung, den Verteidigungssektor und Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Finance & Insurance, Energy & Utilities und Manufacturing. Mehr als 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr Know-how in anspruchsvolle Zukunftsprojekte zur digitalen Transformation ein. Mit dem Hauptsitz in Bonn, mehr als 20 Standorten in Europa und jährlichen Umsätzen von mehr als 340 Millionen Euro ist conet ein führender Full-Service-IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Schwerpunkte des Portfolios bilden die marktführenden Themen Digitale Verwaltung, Digitale Verteidigung und Business Transformation & Platforms, ergänzt durch Trendthemen wie Sovereign & Resilient Cloud, Trusted AI & Data sowie Cyber Security & Compliance und die Zukunftsthemen Agentic AI, AI-Driven Enterprise Architecture und Human & Citizen Experience. Seit 1987 zeichnen Verlässlichkeit, Gestaltungswillen und pragmatische Ergebnisse conet als Partner auf Augenhöhe aus - für eine IT, die Zukunft möglich macht.Pressekontakt:conet Holding GmbHSimon Vieth, PressesprecherBundeskanzlerplatz 2, 53113 BonnTel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825E-Mail: presse@conet.de / Internet: https://www.conet.deOriginal-Content von: CONET Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176930/6304373