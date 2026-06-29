Emittent / Herausgeber: Embera Partners GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Eine neue Kategorie für den europäischen Kapitalmarkt
ECI versteht sich dabei nicht als Ersatz bestehender Berater, sondern als unabhängige Intelligence-Plattform, welche die Qualität strategischer Entscheidungen innerhalb des gesamten Kapitalmarkt-Ökosystems verbessert.
Ein weiterer Meilenstein für Embera Partners
Mit der Gründung von ECI setzt Embera Partners einen weiteren wichtigen Schritt in seiner langfristigen Unternehmensstrategie um.
Embera verbindet proprietäre Capital Markets Intelligence, strategische Beratung und operative Umsetzung zu einem integrierten Beratungsansatz.
Das Unternehmen berät börsennotierte Gesellschaften, Aktionäre und Private-Equity-Investoren in den Bereichen Shareholder Strategy, Investor Relations, Corporate Governance, Shareholder Engagement, M&A, Activism Defence, Equity Capital Markets sowie strategische Wertsteigerungsprogramme.
Gemeinsam mit Vorständen, Managementteams sowie Investmentbanken, Rechtsanwälten und Kommunikationsberatern übernimmt Embera häufig die Rolle des strategischen Integrators und kollaboriert bei, bzw. koordiniert komplexe Kapitalmarktprojekte mit dem Ziel, nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
ECI bildet künftig die proprietäre Intelligence-Plattform dieses Beratungsansatzes und steht gleichzeitig allen Marktteilnehmern unabhängig zur Verfügung.
Komplementäre Stärken
Die Gründung von ECI basiert auf den komplementären Kompetenzen beider Partner.
Captrace bringt eine der führenden deutschen Plattformen für Aktionärsidentifikation, langjährige Aktienregisterexpertise sowie eine hochskalierbare technologische Infrastruktur ein.
Embera Partners ergänzt diese um umfassende Erfahrung in Shareholder Intelligence, Investor-Engagement Strategy, Board-Advisory, Ownership Intelligence, Investor Relations, Corporate Governance, Activism Defence, M&A sowie komplexen Kapitalmarktsituationen.
Gemeinsam schaffen beide Unternehmen eine Plattform, die weit über klassische Aktionärsidentifikation hinausgeht und einen neuen Standard für Capital Markets Intelligence in Europa setzt.
Andreas Posavac, Managing Partner von Embera Partners und Co-Geschäftsführer von ECI:
"Die Kapitalmärkte haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Eigentümerstrukturen entwickeln sich kontinuierlich weiter, Investoren werden spezialisierter und Unternehmen benötigen bessere Informationen, um bessere Entscheidungen treffen zu können.
Wir sind überzeugt, dass Capital Markets Intelligence zu einer strategischen Kernkompetenz jedes börsennotierten Unternehmens werden wird.
ECI verbindet proprietäre Technologie, Ownership Intelligence und strategische Beratung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Aktionärsstruktur besser zu verstehen, Investorenverhalten frühzeitig zu erkennen und Kapitalmarktsituationen aktiv zu gestalten.
Ob Hauptversammlung, IPO, M&A-Transaktion, Aktivismus oder Investorenansprache - unser Ziel bleibt stets dasselbe: durch bessere Intelligence, bessere Strategien und bessere Umsetzung nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen."
Götz Dickert, Geschäftsführer von Captrace und Co-Geschäftsführer von ECI:
"Captrace hat über viele Jahre eine der führenden Plattformen für Aktionärsidentifikation in Deutschland aufgebaut. Dabei wurde immer deutlicher, dass der eigentliche Mehrwert heute nicht mehr in den Daten selbst liegt, sondern in deren strategischer Interpretation.
Die Gründung von ECI ist deshalb der logische nächste Schritt.
Durch die Verbindung unserer Technologie- und Datenkompetenz mit der strategischen Kapitalmarktexpertise von Embera entsteht eine Plattform, die Unternehmen in nahezu jeder eigentümerbezogenen Kapitalmarktsituation einen deutlich höheren Mehrwert bietet.
Gemeinsam setzen wir einen neuen Maßstab für Capital Markets Intelligence in Europa."
Über ECI
ECI - Embera Captrace Intelligence - ist eine unabhängige Capital Markets Intelligence Plattform, gegründet von Embera Partners und Captrace.
ECI verbindet proprietäre Technologie, Ownership Intelligence, moderne Datenanalytik und strategische Kapitalmarktexpertise, um börsennotierte Unternehmen, Aktionäre, Private-Equity-Investoren und deren Berater bei Shareholder Strategy, Investor Relations, Corporate Governance, M&A, Activism Defence, Hauptversammlungen und regulatorischen Fragestellungen zu unterstützen.
Ziel von ECI ist es, Eigentümerdaten in strategische Entscheidungsgrundlagen zu transformieren und dadurch bessere Kapitalmarktentscheidungen zu ermöglichen.
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Über Embera Partners
Embera Partners ist eine unabhängige, strategische Kapitalmarkt Beratungs Boutique, ein Partner der börsennotierte Unternehmen, Aktionäre und Private-Equity-Investoren dabei unterstützt, nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.
Durch die Verbindung proprietärer Capital Markets Intelligence, moderner Daten- und KI-Kompetenz sowie strategischer Beratung begleitet Embera seine Mandanten in den Bereichen Shareholder Strategy, Investor Relations, Corporate Governance, Shareholder Engagement, M&A, Activism Defence und Equity Capital Markets.
Der integrierte Ansatz verbindet dabei Daten und Intelligence. Strategie und Performance. und unterstützt Unternehmen dabei, Eigentümerstrukturen besser zu verstehen, ihre Kapitalmarktpositionierung zu optimieren und komplexe strategische Vorhaben erfolgreich umzusetzen.
Heute zählt Embera Partners zu den führenden unabhängigen Beratern für Capital Markets Intelligence und Shareholder Strategy im deutschsprachigen Raum.
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Über Captrace
Captrace zählt zu den führenden deutschen Anbietern für Aktienregisterführung, Hauptversammlungsservices und Technologien zur Aktionärsidentifikation.
Als Mitgründer von ECI bringt Captrace seine proprietäre Technologieplattform, umfassende Registerexpertise und langjährige Erfahrung im Aufbau moderner Ownership-Infrastrukturen in die gemeinsame Capital Markets Intelligence Plattform ein.
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Medienkontakt
Theseus Advisers
Matthias Wabl
wabl@theseusadvisers.com
+43 664 196 1847
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Capital Markets verändern sich.
Bessere Intelligence. Bessere Entscheidungen. Mehr Shareholder Value.
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.