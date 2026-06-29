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Embera Partners GmbH: Eine neue Kategorie für den europäischen Kapitalmarkt



29.06.2026 / 13:20 CET/CEST

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Eine neue Kategorie für den europäischen Kapitalmarkt



Capital Markets Intelligence



Embera Partners und Captrace gründen ECI und setzen einen neuen Standard für ganzheitliche Capital Markets Intelligence in Europa



ECI verbindet proprietäre Technologie, Investoren Intelligence und strategische Kapitalmarktexpertise, um Unternehmen dabei zu unterstützen, bessere Kapitalmarktentscheidungen zu treffen und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.



Wien / München / Frankfurt / London, 29 Juni, 2026



Die Kapitalmärkte verändern sich grundlegend.



Eigentümerstrukturen werden dynamischer, Investoren spezialisierter, Aktionärsaktivismus professioneller und regulatorische Anforderungen komplexer. Gleichzeitig stehen Vorstände und Aufsichtsräte vor der Herausforderung, in immer anspruchsvolleren Kapitalmarktsituationen schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.



Vor diesem Hintergrund geben Embera Partners und Captrace heute die Gründung der ECI - Embera Captrace Intelligence GmbH bekannt - einer gemeinsam aufgebauten Capital Markets Intelligence Plattform, die einen neuen Standard dafür setzt, wie börsennotierte Unternehmen ihre Eigentümerstrukturen verstehen, analysieren und aktiv gestalten.



ECI ist weit mehr als die Gründung eines Joint Ventures.



Die Plattform basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass fortlaufende Capital Markets Intelligence zu einer eigenständigen strategischen Disziplin moderner Kapitalmärkte wird.



Aufbauend auf der bewährten Aktionärsidentifikationstechnologie von Captrace sowie der langjährigen Erfahrung im Investorenprofiling, sowie der strategischen Kapitalmarktexpertise von Embera Partners vereint ECI proprietäre Technologie, Ownership Intelligence, moderne Datenanalytik und umfassendes Kapitalmarkt-Know-how auf einer integrierten Plattform.



Ziel ist es nicht, lediglich bessere Daten bereitzustellen, sondern Unternehmen dabei zu unterstützen, bessere Kapitalmarktentscheidungen zu treffen, wenn notwendig in real-time.



Von Daten zu Capital Markets Intelligence



Die klassische Aktionärsidentifikation wurde über viele Jahre überwiegend als regulatorische oder operative Dienstleistung verstanden.



Die Anforderungen moderner Kapitalmärkte gehen heute jedoch deutlich weiter.



Unternehmen müssen nicht nur wissen, wer ihre Aktionäre sind, sondern auch verstehen, warum Investoren bestimmte Entscheidungen treffen, wie sich Eigentümerstrukturen verändern, wo Risiken entstehen und wie sich Aktionärsstrukturen aktiv im Sinne einer nachhaltigen Wertsteigerung entwickeln lassen. Kapitalmarktrisiken lassen sich oftmals auf der Struktur der Anleger direkt ablesen



Genau hierfür wurde ECI geschaffen.



Die Plattform verbindet skalierbare Technologie, moderne Datenanalytik, KI-gestützte Auswertungen und tiefgehende Kapitalmarktexpertise, um Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarkt-Lebenszyklus zu unterstützen - von Investor Relations und Shareholder Targeting über Corporate Governance, Hauptversammlungen und Aktivismus-Abwehr bis hin zu M&A-Transaktionen, Sondersituationen und regulatorischen- sowie steuerlichen- Anforderungen einschließlich MiKaDiV.



Eine Plattform für das gesamte Kapitalmarkt-Ökosystem



ECI wurde bewusst als unabhängige Capital Markets Intelligence Plattform konzipiert.



Neben börsennotierten Unternehmen richtet sich das Angebot an Aktionäre, Private-Equity-Investoren sowie Investmentbanken, Rechtsanwaltskanzleien, Kommunikationsberater und weitere Kapitalmarktteilnehmer.



ECI versteht sich dabei nicht als Ersatz bestehender Berater, sondern als unabhängige Intelligence-Plattform, welche die Qualität strategischer Entscheidungen innerhalb des gesamten Kapitalmarkt-Ökosystems verbessert.



Ein weiterer Meilenstein für Embera Partners



Mit der Gründung von ECI setzt Embera Partners einen weiteren wichtigen Schritt in seiner langfristigen Unternehmensstrategie um.



Embera verbindet proprietäre Capital Markets Intelligence, strategische Beratung und operative Umsetzung zu einem integrierten Beratungsansatz.



Das Unternehmen berät börsennotierte Gesellschaften, Aktionäre und Private-Equity-Investoren in den Bereichen Shareholder Strategy, Investor Relations, Corporate Governance, Shareholder Engagement, M&A, Activism Defence, Equity Capital Markets sowie strategische Wertsteigerungsprogramme.



Gemeinsam mit Vorständen, Managementteams sowie Investmentbanken, Rechtsanwälten und Kommunikationsberatern übernimmt Embera häufig die Rolle des strategischen Integrators und kollaboriert bei, bzw. koordiniert komplexe Kapitalmarktprojekte mit dem Ziel, nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.



ECI bildet künftig die proprietäre Intelligence-Plattform dieses Beratungsansatzes und steht gleichzeitig allen Marktteilnehmern unabhängig zur Verfügung.



Komplementäre Stärken



Die Gründung von ECI basiert auf den komplementären Kompetenzen beider Partner.



Captrace bringt eine der führenden deutschen Plattformen für Aktionärsidentifikation, langjährige Aktienregisterexpertise sowie eine hochskalierbare technologische Infrastruktur ein.



Embera Partners ergänzt diese um umfassende Erfahrung in Shareholder Intelligence, Investor-Engagement Strategy, Board-Advisory, Ownership Intelligence, Investor Relations, Corporate Governance, Activism Defence, M&A sowie komplexen Kapitalmarktsituationen.



Gemeinsam schaffen beide Unternehmen eine Plattform, die weit über klassische Aktionärsidentifikation hinausgeht und einen neuen Standard für Capital Markets Intelligence in Europa setzt.



Andreas Posavac, Managing Partner von Embera Partners und Co-Geschäftsführer von ECI:



"Die Kapitalmärkte haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Eigentümerstrukturen entwickeln sich kontinuierlich weiter, Investoren werden spezialisierter und Unternehmen benötigen bessere Informationen, um bessere Entscheidungen treffen zu können.



Wir sind überzeugt, dass Capital Markets Intelligence zu einer strategischen Kernkompetenz jedes börsennotierten Unternehmens werden wird.



ECI verbindet proprietäre Technologie, Ownership Intelligence und strategische Beratung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Aktionärsstruktur besser zu verstehen, Investorenverhalten frühzeitig zu erkennen und Kapitalmarktsituationen aktiv zu gestalten.



Ob Hauptversammlung, IPO, M&A-Transaktion, Aktivismus oder Investorenansprache - unser Ziel bleibt stets dasselbe: durch bessere Intelligence, bessere Strategien und bessere Umsetzung nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen."



Götz Dickert, Geschäftsführer von Captrace und Co-Geschäftsführer von ECI:



"Captrace hat über viele Jahre eine der führenden Plattformen für Aktionärsidentifikation in Deutschland aufgebaut. Dabei wurde immer deutlicher, dass der eigentliche Mehrwert heute nicht mehr in den Daten selbst liegt, sondern in deren strategischer Interpretation.



Die Gründung von ECI ist deshalb der logische nächste Schritt.



Durch die Verbindung unserer Technologie- und Datenkompetenz mit der strategischen Kapitalmarktexpertise von Embera entsteht eine Plattform, die Unternehmen in nahezu jeder eigentümerbezogenen Kapitalmarktsituation einen deutlich höheren Mehrwert bietet.



Gemeinsam setzen wir einen neuen Maßstab für Capital Markets Intelligence in Europa."





Über ECI



ECI - Embera Captrace Intelligence - ist eine unabhängige Capital Markets Intelligence Plattform, gegründet von Embera Partners und Captrace.



ECI verbindet proprietäre Technologie, Ownership Intelligence, moderne Datenanalytik und strategische Kapitalmarktexpertise, um börsennotierte Unternehmen, Aktionäre, Private-Equity-Investoren und deren Berater bei Shareholder Strategy, Investor Relations, Corporate Governance, M&A, Activism Defence, Hauptversammlungen und regulatorischen Fragestellungen zu unterstützen.



Ziel von ECI ist es, Eigentümerdaten in strategische Entscheidungsgrundlagen zu transformieren und dadurch bessere Kapitalmarktentscheidungen zu ermöglichen.



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Über Embera Partners



Embera Partners ist eine unabhängige, strategische Kapitalmarkt Beratungs Boutique, ein Partner der börsennotierte Unternehmen, Aktionäre und Private-Equity-Investoren dabei unterstützt, nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.



Durch die Verbindung proprietärer Capital Markets Intelligence, moderner Daten- und KI-Kompetenz sowie strategischer Beratung begleitet Embera seine Mandanten in den Bereichen Shareholder Strategy, Investor Relations, Corporate Governance, Shareholder Engagement, M&A, Activism Defence und Equity Capital Markets.



Der integrierte Ansatz verbindet dabei Daten und Intelligence. Strategie und Performance. und unterstützt Unternehmen dabei, Eigentümerstrukturen besser zu verstehen, ihre Kapitalmarktpositionierung zu optimieren und komplexe strategische Vorhaben erfolgreich umzusetzen.



Heute zählt Embera Partners zu den führenden unabhängigen Beratern für Capital Markets Intelligence und Shareholder Strategy im deutschsprachigen Raum.



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Über Captrace



Captrace zählt zu den führenden deutschen Anbietern für Aktienregisterführung, Hauptversammlungsservices und Technologien zur Aktionärsidentifikation.



Als Mitgründer von ECI bringt Captrace seine proprietäre Technologieplattform, umfassende Registerexpertise und langjährige Erfahrung im Aufbau moderner Ownership-Infrastrukturen in die gemeinsame Capital Markets Intelligence Plattform ein.



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Medienkontakt



Theseus Advisers



Matthias Wabl



wabl@theseusadvisers.com



+43 664 196 1847



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Capital Markets verändern sich.



Bessere Intelligence. Bessere Entscheidungen. Mehr Shareholder Value.





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