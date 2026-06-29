Bonn (ots) -Nach den schweren Erdbeben in Venezuela am 24. Juni ist die Lage weiterhin unübersichtlich. Doch bereits jetzt ist das Ausmaß der Zerstörung verheerend. Laut Behördenangaben ist die Zahl der Toten auf mehr als 1.400 gestiegen, über 3.200 Menschen wurden verletzt, Zehntausende werden noch vermisst. Im besonders stark betroffenen Bundesstaat La Guaira und der Hauptstadt Caracas wurden zahlreiche Gebäude zerstört. Die Rettungsarbeiten dauern an. Die zusammengebrochene Infrastruktur und Straßensperrungen schränken die Einsatzmöglichkeiten humanitärer Helfer:innen erheblich ein."Auch Tage nach den Erdbeben gibt es noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Deswegen ist es jetzt besonders wichtig, dass humanitäre Helfer:innen Zugang zu den betroffenen Gebieten erhalten", sagt Karl Otto-Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland. "Zivilgesellschaftliche Organisationen müssen in die Koordinierungsmechanismen einbezogen werden."CARE arbeitet mit lokalen Partnerorganisationen in Venezuela zusammen, um die betroffenen Menschen vor Ort zu unterstützen. Derzeit werden die dringendsten Bedarfe ermittelt, erste Hilfsangebote sind angelaufen. Lokale Partner verteilen Mahlzeiten, Wasser und erste Hilfsgüter, eine Telefonhotline für psychologische Unterstützung wurde eingerichtet. Weitere Hilfsmaßnahmen sind die Bereitstellung von Notunterkünften, sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen, Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung, Schutzmaßnahmen, psychosozialer Unterstützung sowie die Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt.CARE fordert alle Geber auf, zusätzliche, flexibel einsetzbare Nothilfegelder bereitzustellen.CARE wurde 1945 gegründet, um Armut und Hunger in Europa mit Millionen CARE-Paketen zu lindern. Heute setzt sich CARE in über 100 Ländern mit überwiegend einheimischen Kräften und Partnerorganisationen für die Überwindung von Not, Armut und Ausgrenzung ein und stellt insbesondere Frauen und Mädchen ins Zentrum seiner Arbeit.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Corinna HenrichTelefon: +49 (0) 228 975 63 - 46Mobil: +49 (0) 1511 11 48 475E-Mail: henrich@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/6304383