Mainz (ots) -"Außergewöhnliche Rollen, außergewöhnliche Besetzungsentscheidungen, ein außergewöhnliches Thema": Die Produzenten Katrin Haase, Oliver Arnold, Alexander Ferwer und Producerin Yvonne Wassong wurden für die Near Future Dramaserie "Wake Up" gestern Abend, 28. Juni 2026, im Rahmen des Filmfest München mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis für die beste TV-Serie ausgezeichnet.Die ZDF-Auftragsproduktion der U5 Filmproduktion GmbH erzählt die Geschichte von Clara (Alicia von Rittberg), die nach einem Skiunfall seit zwei Jahren im Koma liegt, und ihrer Schwester Emilia (Luna Jordan), die sich seitdem die Schuld dafür gibt. Als Emilia an einer Studie der Nanobot-Forscherin Hevi Abdel (Aybi Era) zur Angsttherapie teilnimmt, geschieht etwas Unvorhergesehenes: Hevis Bewusstsein wandert für kurze Zeit in Emilias Körper. Die Forschung wird für Emilia zur letzten Hoffnung, ihre Schwester ins Leben zurückzuholen.Regisseurin Mia Maariel Meyer und Regisseur Tim Trachte inszenierten die sechsteilige Serie nach den Drehbüchern von Arpana Aischa Berndt, Raquel Dukpa, Paulina Lorenz, Mar B. Alves, Dominik Hochwald und Christoph Mathieu. Die verantwortlichen Redakteurinnen im ZDF sind Solveig Cornelisen und Anja Helmling-Grob."Wake Up" ist in allen Belangen die herausragende Produktion"Kurz nachdem wir als Jury unsere Entscheidung getroffen hatten, haben wir von Luna Jordans Tod erfahren, die mit ihrem Schauspiel einen besonderen Anteil an der heute preisgekrönten Produktion hat. Was ich sagen kann, ist, dass ihre Rolle in 'Wake Up' eine sehr besondere ist. Und dass Luna Jordan diese Rolle auf ihre ganz eigene Art phänomenal verkörpert hat", so Jury-Mitglied Alexis von Wittgenstein. "Außergewöhnliche Rollen, außergewöhnliche Besetzungsentscheidungen, ein außergewöhnliches Thema: 'Wake Up' ist in allen Belangen die herausragende Produktion aus dem diesjährigen Serien-Jahrgang des Bernd Burgemeister Fernsehpreises. Große ethische Fragen unserer Zeit über die Grenzen dessen, was technologisch bereits machbar und moralisch noch vertretbar ist, werden im Mikroskop einer sehr intimen Geschwister-Geschichte über Schuld und Erlösung verhandelt. Bei dieser Serie kann man über den gesamten Projektverlauf hinweg ablesen, wie viel Wert auf die Zusammenstellung von Kreativen und Crew gelegt wurde. Darin zeigt sich vielleicht die wichtigste Qualität von Produzentinnen und Produzenten."Der Bernd Burgemeister Fernsehpreis wird seit 1996 im Rahmen des Filmfest München an Produzentinnen und Produzenten des besten Fernsehfilms und seit 2022 auch für die beste TV-Serie vergeben. Beide mit jeweils 25.000 Euro dotierten Preise werden von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) gestiftet.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6304379