© Foto: - - The Visible Earth/NASADie USA und der Iran einigten sich am Sonntag darauf, die Feindseligkeiten auszusetzen und kommerziellen Schiffen die freie Durchquerung der Straße von Hormus zu erlauben."Die IMO beobachtet die Entwicklungen genau, um mehr als 20.000 Seeleute in der Region zu schützen, einschließlich derjenigen, die auf Schiffen gestrandet sind, die die Straße von Hormus nicht verlassen können", heißt es in einer aktuellen Stellungnahe der IMO (Internationale Seeschifffahrtsorganisation der UNO). Die Organisation hatte in der vergangenen Woche einen Evakuierungsplan ausgearbeitet, um den Schiffverkehr durch die Straße von Hormus Im Rahmen des 60-tägigen Waffenstillstands zwischen der USA und dem Iran …
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