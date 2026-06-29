Das Analysehaus infinma hat erneut die Beitragsstabilität in der Berufsunfähigkeitsversicherung beleuchtet. Bei der Umfrage ging es darum, welche Versicherer in den vergangenen 10, 15, 20 oder mehr Jahren auf eine Anpassung der Überschussbeteiligung im BU-Bestand verzichtet haben. Wie in den Vorjahren hat das Kölner Analysehaus infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH auch in diesem Jahr eine Umfrage zur Beitragsstabilität in der Berufsunfähigkeitsversicherung bei den deutschen Lebensversicherern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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