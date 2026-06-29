Core Scientific - CORZ: kurz vorm Kaufsignal!

Bullenflagge zum 20er-EMA!

Starke Quartalszahlen bei Core Scientific (CORZ): wachsendes KI-Rechenzentrumsgeschäft & Milliardeninvestitionen in HPC-Infrastruktur. JETZT Long Trade?

Core Scientific (CORZ) - US0311621009

Rückblick: Nach den Q1-Zahlen am 6. Mai nach Börsenschluss reagierte die Core-Scientific-Aktie am Folgetag mit einem Gap Down, erholte sich aber recht bald und setzte zu einer neuen Rallye an. Nach dem Allzeithoch vom 22. Juni gab es einen Pullback in Form einer Bullenflagge zum 20er-EMA. Zweieinhalb Stunden vor dem Start in die Börsenwoche sehen wir das Wertpapier in der Nähe des Hochs vom vergangenen Freitag.

Core-Scientific-Aktie: Chart vom 26.06.2026, Kürzel: CORZ Kurs: 27.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Auch wenn nur wenige Cent fehlen, um die Kerze vom Freitag zu überschreiten, wollen wir dennoch die erste halbe Stunde des Handels abwarten, bevor wir in den Long Trade starten. Noch besser wäre eine Seitwärtsbewegung von ein bis zwei Tagen vor dem Triggern sowie positives Momentum vom Gesamtmarkt.

Mögliches bärisches Szenario

Vorsichtige Trader sehen das Doppeltop der letzten beiden Hochs als Warnisgnal und agieren bei dem angeschlagenen Gesamtmarkt eher vorsichtig. Die Ergebnisse liegen weiterhin im negativen Bereich, sodass Core Scientific nicht zu den derzeit bevorzugten defensiven Wertpapieren gehört. Ein Stop Loss - etwa im Bereich der unteren gelben Linie - ist daher beinahe Pflicht!

Meinung

Core Scientific aus Austin im US-Bundesstaat Texas entwickelt und betreibt Rechenzentren für High-Performance-Computing und KI-Anwendungen sowie Infrastruktur für Bitcoin-Mining und bietet Colocation-Dienstleistungen für Unternehmenskunden an. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz auf 115.2 Millionen USD nach 79.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum. Treiber war insbesondere das Colocation-Geschäft, dessen Umsatz von 8.6 Millionen USD auf 77.5 Millionen USD zulegte. Demgegenüber sank der Umsatz aus dem eigenen Bitcoin-Mining von 67.2 Millionen USD auf 30.1 Millionen USD, da das Unternehmen seine Strategie zunehmend auf KI-Rechenzentren ausrichtet. Der Bruttogewinn verbesserte sich von 8.2 Millionen USD auf 30.1 Millionen USD. Unter dem Strich fiel jedoch ein Nettoverlust von 347.2 Millionen USD an, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 576.3 Millionen USD erzielt worden war. Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen in Höhe von 266.5 Millionen USD. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Quartalsende auf 1.04 Milliarden USD. Zudem stärkte Core Scientific seine Kapitalbasis mit einer Anleihe über 3.3 Milliarden USD und baute seine geplante Stromkapazität für künftige KI-Rechenzentren auf insgesamt 4.5 Gigawatt aus. Sobald der Gesamtmarkt wider positives Momentum zeigt, könnten Long Trades mit der Core-Scientific-Aktie höchst interessant werden.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 8.65 Milliarden USD

Meine Meinung zu CORZ ist bullisch.

Quellennachweis: https://investors.corescientific.com/news-events/press-releases/detail/136/core-scientific-announces-first-quarter-fiscal-year-2026-results

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Autor: Thomas Canali

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