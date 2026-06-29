Ein Forscherteam hat sich speziell dem Format der Kurzvideos auf Tiktok, Instagram und Youtube gewidmet und eine Metastudie durchgeführt. Die Erstautorin berichtet, was sie bezüglich der Auswirkungen auf Jugendliche und Kinder feststellen konnte. Ihren Anfang hat die App Tiktok eigentlich bereits 2016 genommen: Bytedance veröffentlichte in China das Original unter dem Namen Douyin. In Deutschland hieß die erste Fassung Musically. Ab 2018 firmierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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