© Foto: Dall-EDer XRP-Kurs leidet weiter, während Ripple Erfolge verbucht und vor einem möglichen IPO steht - doch genau dieser könnte für XRP zum Problem werden.Ripple eilt von Erfolg zu Erfolg - doch XRP bleibt auf der Strecke. Während das Unternehmen hinter der Kryptowährung neue Partnerschaften mit Finanzinstituten schließt und sein Ökosystem kontinuierlich ausbaut, zeigt sich davon im Kurs des Tokens bislang kaum etwas. Montagmittag notiert XRP bei 1,04 US-Dollar. Innerhalb der vergangenen sieben Tage verlor die Kryptowährung 7,76 Prozent an Wert. Auf Monatssicht beläuft sich das Minus auf mehr als 22 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Rückgang bereits über 44 Prozent. Vom Allzeithoch ist XRP …
Enthaltene Werte: XRP~EUR,XRP~USD,RLUSD~EUR,RLUSD~USDDen vollständigen Artikel lesen
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