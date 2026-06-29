Brücke zwischen digitalen Vermögenswerten, herkömmlichen Finanzen, Enterprise Treasury und agentischem Kommerz durch globale programmierbare Geldinfrastruktur

Geoswift und SKUx meldeten eine bahnbrechende Partnerschaft für die Entwicklung eines programmierbaren Stablecoin-Handelsnetzes der nächsten Generation. Die strategische Zusammenarbeit schlägt eine Brücke zwischen digitalen Vermögenswerten, herkömmlichen Finanzen und realem Handel auf globaler Ebene und repräsentiert eine "einmalige" Gelegenheit durch die Kombination der globalen Infrastruktur von Geoswift mit den spezialisierten Kontrollen auf Artikelebene von SKUx direkt in den POS-Systemen am Verkaufsort.

Während die Nutzung von Stablecoin in Unternehmen weltweit weiterhin beschleunigt zunimmt, wünschen sich Regierungen, Unternehmen, Zahlungsnetzwerke und KI-gestützte Kommerzplattformen zunehmend eine programmierbare Zahlungsinfrastruktur, die eine Brücke zwischen digitalen Vermögenswerten und realem Handel schlagen kann. Die Innovation geht weit über die Finanzmitteldisposition oder sogar über die Nutzung von Stablecoins im Einzelhandel hinaus. Stattdessen erschließt sie echtes "programmierbares Geld" mit eingebetteten Kontrollen, Regeln und zweckgerichtetem Nutzwert-und erfordert sowohl programmierbare Abrechnung und programmierbare Ausgabenkontrollen. Geoswift und SKUx sind in einer einzigartigen Lage, diese Wünsche zu erfüllen, indem sie das globale Zahlungsnetz von Geoswift, seine Stablecoin-Abwicklungsfähigkeiten, Liquiditätsunterstützung und Compliance-Infrastruktur mit der mehrfach patentierten Angebotsplattform von SKUx und dem entsprechenden ausgedehnten Partnernetz auf Artikelebene verbinden.

Globale Infrastruktur und verbesserte Händler-Compliance Die SKUPay-Technologie von SKUx passt sich an jede Händlerumgebung an und kommt bereits bei schätzungsweise 50 Prozent der bedeutenden US-amerikanischen Supermärkte und großen Verkaufssysteme zum Einsatz und erschließt damit eine bedeutende neue Kategorie der Händlerzahlungsinfrastruktur. Auch wenn das System zunächst in den USA eingeführt wird, baut die Partnerschaft auf das bewährte globale Netz und den grenzüberschreitenden Umfang von Geoswift auf, nach dessen jüngster Integration mit Visa Direct und dem Circle Payments Network. Geoswift umspannt über 140 Länder und mehr als 110 Auszahlungswährungen und ermöglicht damit eine nahtlose internationale Expansion und robuste Auflageneinhaltung bei den Transaktionen. Mit seiner globalen Bank- und Zahlungsinfrastruktur verarbeitet Geoswift grenzüberschreitende Transaktionen für Unternehmen, Finanzinstitutionen, Bildungsanbieter, E-Kommerzplattformen und weltweit tätige Händler. Durch die Zusammenlegung von Zahlungspräzision auf Artikelebene und globaler Stablecoin-Abrechnungstransparenz eröffnet das Netzwerk völlig neue programmierbare Anwendungen im Einzelhandel, Gesundheitswesen, bei staatlichen Leistungen und im grenzüberschreitenden Handel.

Zusätzlich zu diesen kommerziellen Nutzungsfällen wird das Netzwerk auch Enterprise-Treasury-Programme für Unternehmen ermöglichen, die die Stablecoin-Infrastruktur nutzen, um ihr Liquiditätsmanagement, ihre Abwicklungseffizienz und die Arbeitskapitalnutzung zu verbessern.

Leitplanken für agentischen Kommerz Da sich das Umfeld in Richtung auf KI-gestützten agentischen Kommerz entwickelt-wo autonome KI-Agenten finanzielle Abläufe ausführen-, ist die Kontrollebene für Händler von höchster Bedeutung. Auch wenn globale Zahlungsnetzwerke aktiv Autorisierungs- und Abwicklungsebenen erstellen, besteht weiterhin eine kritische Lücke bei der Validierung dessen, "was" genau die automatisierten Agenten kaufen. Die Partnerschaft beantwortet diese Frage und liefert die spezifischen artikelgenauen Leitplanken, die für die sichere und transparente Akzeptanz automatisierter und programmierbarer Käufe notwendig sind.

"Stablecoins ermöglichen die programmierbare Abwicklung. SKUx und Geoswift bieten nun eine Lösung für programmierbare Ausgaben", erklärte Raymond Qu, Group CEO und Gründer von Geoswift. "Zusammen schaffen wir die Infrastruktur, die es digitalen Vermögenswerten, KI-Agenten, Unternehmen und Konsumenten ermöglicht, in der realen Wirtschaft auf globaler Ebene sichere Transaktionen durchzuführen."

"Indem wir die globale Liquidität und Compliance Engine von Geoswift direkt in unserer Plattforminfrastruktur verankern, verschaffen wir der Welt eine ganz neue Betrachtungsweise von digitalen Vermögenswerten am Verkaufspunkt", so Bobby Tinsley, CEO und Mitbegründer von SKUx. "Hier geht es nicht nur darum, Zahlungen möglich zu machen, sondern vielmehr darum, eine beispiellose Informationsebene und Sicherheit auf Artikelbasis in die nächste Generation des globalen Handels einzubringen, auch in die rapide aufstrebende Welt autonomer KI-Agenten."

Die langfristige Vision der Partnerschaft besteht darin, zweckgebundenes digitales Geld zu ermöglichen, das mit Regeln, Ausgabenkontrollen, Compliance-Anforderungen und Abrechnungsanweisungen in globalen Handelsnetzen programmiert werden kann.

Über Geoswift

Geoswift ist ein innovatives globales Zahlungsdienstleistungsunternehmen, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen im asiatisch-pazifischen Raum spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 steht die Marke Geoswift für proprietäre Innovationen, fundierte Fachkenntnisse in internationalen und lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen, solide Bankpartnerschaften und eine starke globale Präsenz. Geoswift ist in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in der Sonderverwaltungszone Hongkong lizenziert und wird von einem umfangreichen Zahlungsnetzwerk unterstützt, das sich über den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, EMEA und Lateinamerika erstreckt. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte, durchgängige Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen für ein breites Spektrum von Branchen, darunter Bildung, E-Commerce, Reisen und Finanzdienstleistungen.

Seine umfassende Produktpalette umfasst Zahlungsakzeptanz, Unternehmensauszahlungen, Devisenhandel, Geschäftskonten in mehreren Währungen, Kartenlösungen und vieles mehr. Geoswift hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und verfügt über regionale Niederlassungen in Hongkong, San Francisco, London und Singapur. Das Unternehmen bietet seinen Kunden weltweit nahtlose, lokalisierte Zahlungslösungen an. Weitere Informationen erhalten Sie unter geoswift.com.

Über SKUx

SKUx stellt ein zweckgerichtetes Netzwerk bereit, das problemlose mobile Geldbörsen mit granulären Transaktionskontrollen kombiniert. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht Marken die Umgehung herkömmlicher Couponsysteme, die durch sichere digitale Zahlungen ersetzt werden, welche sich nach Händlerkategorie, Standort bis hin zur SKU-Ebene begrenzen lassen. Diese artikelgenaue Präzision hilft bei der Betrugs- und Verlustbekämpfung und verschafft Marken einen 360-Grad-Überblick darüber, wie Finanzmittel in Echtzeit verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter skux.io.

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