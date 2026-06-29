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Bestellvolumen von Alibaba.com signalisieren, dass tragbare Ventilatoren in sechs von acht europäischen Märkten stärker gefragt sind als Klimaanlagen
LONDON, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Europäische Groß- und Einzelhändler positionieren ihre Bestände für den Sommer 2026 neu und weichen dabei von historischen Mustern ab.
Neue B2B-Beschaffungsdaten von Alibaba.com zeigen, dass in ganz Europa das Bestellvolumen tragbarer Ventilatoren das von Klimaanlagen übertrifft. Die Daten deuten auf eine Verschiebung hin, wie sich europäische Unternehmen auf heiße Sommer vorbereiten, angetrieben von praktischem Nutzen und nicht allein von Verbraucherpräferenzen. Im Gegensatz zu Verkaufszahlen von Endkunden zeigen B2B-Beschaffungsdaten oft Monate im Voraus, wohin sich die Nachfrage entwickelt und dienen daher als wichtiger Frühindikator für den Einzelhandel.
Beim Vergleich europäischer Bestellvolumen vom Juni 2026 mit der bereits starken Basis vom Juni 2025 heben die Daten aktuelle Trends hervor, die den europäischen Einzelhandel im Sommer prägen:
Deutsche Händler fahren vorausschauende Absicherungsstrategie
Deutschland ist der einzige der untersuchten europäischen Märkte, der ein signifikantes Wachstum sowohl bei Ventilatoren (30 Prozent) als auch bei Klimaanlagen (25 Prozent) verzeichnet. Diese zweigleisige Einkaufsstrategie deutet darauf hin, dass der deutsche Einzelhandel den Wandel im Umgang der Bevölkerung mit Hitze antizipiert und sein Sortiment entsprechend breit aufstellt.
Ventilatoren jetzt in den meisten großen europäischen Märkten beliebter als Klimaanlagen
Bestellvolumen wächst in Nordeuropa schneller als in Südeuropa
Hinweis für die Redaktion
Über Alibaba.com
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29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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