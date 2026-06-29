Die Zalando-Aktie zeigt sich nach dem jüngsten Rückschlag wieder deutlich fester. Nachdem die Ankündigung einer BaFin-Prüfung der 2025er-Abschlüsse zunächst für eine kräftige Korrektur gesorgt hatte, kehrt inzwischen wieder Kaufinteresse zurück. Am heutigen Handelstag zählt die Aktie erneut zu den stärkeren Werten im DAX. Aus charttechnischer Sicht rückt damit die Frage in den Fokus, ob die jüngste Schwäche bereits überwunden ist oder ob es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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