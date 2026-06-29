Die DroneShield-Aktie zeigt nach dem frischen Mehrmonatstief erstmals wieder Leben. In der letzten Analyse stand bereits die Zone um 1,29 € als nächster möglicher Auffangbereich im Fokus. Genau dort setzte nun eine deutliche Gegenbewegung ein. Doch trotz des heutigen Kurssprungs bleibt die Aktie charttechnisch angeschlagen. Erste Reaktion nach frischem Tief Nach dem vorherigen Bruch von 1,66 € hatte sich der Abwärtstrend bei DroneShield sichtbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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