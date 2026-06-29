Die ON Semiconductor-Aktie erlebte am Freitag einen rabenschwarzen Tag und krachte mit einem Minus von -24% tief in den Kurskeller. Was war der Auslöser dieses Blutbads an der Börse und sollten Anleger die Gelegenheit nutzen, in den Chip- und Sensorikhersteller einzusteigen? Ein bezweifelte Übernahme Auslöser des dramatischen Kurssturzes der ON Semiconductor-Aktie zum Wochenschluss war die offizielle Ankündigung des Technologieunternehmens, den US-amerikanischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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