Hohe Dividendenrenditen sind am Aktienmarkt inzwischen selten geworden. Während der S&P 500 derzeit lediglich eine durchschnittliche Dividendenrendite von rund einem Prozent bietet, gibt es einige Unternehmen, die deutlich höhere Ausschüttungen mit einer vergleichsweise soliden Geschäftsbasis kombinieren. Drei Titel stechen dabei besonders hervor und könnten für langfristig orientierte Anleger attraktive Quellen für ein dauerhaftes passives Einkommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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