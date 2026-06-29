PayPal erweitert seine Zahlungsplattform mit PPRO um mehr als 30 lokale Zahlarten. Für Händler ist das ein sinnvoller Schritt, weil er den Checkout für internationale Kunden erleichtern kann. An der Börse löst die Kooperation hingegen keine neue Fantasie aus.Das Wichtigste kurz und knapp• PayPal integriert gemeinsam mit PPRO mehr als 30 lokale Zahlungsmethoden.• Händler sollen internationale Kunden mit vertrauten Zahlarten besser erreichen.• Für die Aktie ist der Deal positiv, aber kein echter Kurstreiber.PayPal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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