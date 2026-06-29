Nach dem schwachen Freitagshandel war ein robuster Start in die neue Handelswoche eminent wichtig. Ein solcher gelang dem Dax, obgleich er dabei nicht vollends überzeugen konnte.Der Dax profitiert zur Stunde unter anderem von weiter rückläufigen Ölpreisen. Brent-Öl läuft den Preisbereich von 73 US-Dollar an. Unter konjunkturellen Aspekten ist es am heutigen Handelstag noch vergleichsweise ruhig. Doch bereits morgen könnte es turbulent werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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