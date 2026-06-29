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Medios optimiert sein Herstellnetzwerk und schließt den Standort Aschaffenburg



29.06.2026 / 14:25 CET/CEST

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Pressemitteilung



Medios optimiert sein Herstellnetzwerk und schließt den Standort Aschaffenburg Berlin, 29. Juni 2026 - Die Medios AG schließt den Standort der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Medios Solutions Aschaffenburg GmbH und konsolidiert die patientenindividuelle Herstellung an den übrigen Standorten ihres deutschlandweiten Netzwerks. Die Produktion wurde bereits verlagert, die Versorgung von Apotheken und Kliniken ist gewährleistet. Auf Aschaffenburg entfielen zuletzt rund 10 % des Herstellvolumens der deutschen Herstellbetriebe der Medios-Gruppe. Von der Maßnahme sind 32 Mitarbeitende betroffen, mit denen Medios einen fairen Ausgleich anstrebt.



Das Geschäft mit patientenindividuellen Zubereitungen steht unter anhaltendem Margendruck - insbesondere durch preisregulatorische Anpassungen, dem das Unternehmen jetzt mit Maßnahmen zu Effizienzsteigerungen entgegentritt. Medios betreibt in Deutschland für diesen Markt ein Netzwerk aus bislang sechs GMP-Herstellbetrieben für patientenindividuelle Therapien (GMP steht für "Good Manufacturing Practice" mit verbindlichen Produktionsstandards und validiertem Qualitätsmanagement). Der Standort Aschaffenburg operierte bei einer rückläufigen Auslastung zuletzt mit einer unterdurchschnittlichen Rentabilität. Vor diesem Hintergrund war ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb nicht länger gegeben. Aktuell am Standort notwendige bauliche Sanierungsmaßnahmen haben sich beschleunigend auf die Umsetzung des Beschlusses ausgewirkt. Die Standortschließung steht im Kontext des Operational-Excellence-Programms des Unternehmens mit dem Ziel einer nachhaltigen Stärkung der Profitabilität.



Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: "Mit Blick auf die Versorgungssicherheit unserer Kunden sowie die Auslastung aller Standorte optimieren wir jetzt das erfolgreiche Konzept der regionalen Präsenz und entwickeln es konsequent weiter. Mit Mannheim und Stuttgart stehen zwei leistungsfähige Medios-Standorte in Süddeutschland zur Verfügung, sodass die Versorgungssicherheit aufrechterhalten wird."

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------------------- Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.



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