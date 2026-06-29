EQS-News: Medios AG
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Pressemitteilung
Berlin, 29. Juni 2026 - Die Medios AG schließt den Standort der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Medios Solutions Aschaffenburg GmbH und konsolidiert die patientenindividuelle Herstellung an den übrigen Standorten ihres deutschlandweiten Netzwerks. Die Produktion wurde bereits verlagert, die Versorgung von Apotheken und Kliniken ist gewährleistet. Auf Aschaffenburg entfielen zuletzt rund 10 % des Herstellvolumens der deutschen Herstellbetriebe der Medios-Gruppe. Von der Maßnahme sind 32 Mitarbeitende betroffen, mit denen Medios einen fairen Ausgleich anstrebt.
Wichtige Termine für den Medios-Konzern im Geschäftsjahr 2026:
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Über Medios AG
29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 232 566 - 800
|Fax:
|+49 30 232 566 - 801
|E-Mail:
|ir@medios.group
|Internet:
|www.medios.group
|ISIN:
|DE000A1MMCC8
|WKN:
|A1MMCC
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2356014
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2356014 29.06.2026 CET/CEST