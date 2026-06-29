Durchfinanziert bis 2029: Warrant-Ausübung sichert Juggernaut 10,3 Mio. CAD für "Big One"

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Juggernaut Exploration ist nach vollständiger Warrant-Ausübung bis 2029 durchfinanziert: 10,3 Mio. CAD stärken das 10.000-Meter-Bohrprogramm auf Big One im Golden Triangle.

Juggernaut Exploration (TSXV: JUGR; OTC: JUGRF; FSE: 4JE) hat seine Kasse durch die vollständige Ausübung der 0,75-Dollar-Warrants um 10,34 Millionen Dollar gestärkt. Da sämtliche Optionsscheine bis zum Fristende am 25. Juni 2026 ausgeübt wurden, ist der Explorer im kanadischen Golden Triangle nach eigenen Angaben nun bis in das Jahr 2029 durchfinanziert.

Das frische Kapital ermöglicht es dem Unternehmen, seine Explorationsstrategie für Edel- und Strategiemetalle in British Columbia konsequent voranzutreiben. Der operative Fokus liegt dabei auf der Liegenschaft "Big One", die aktuell als eine der am stärksten beachteten Entdeckungen der Region gilt.

Enge Kapitalstruktur und prominente Großaktionäre

Seit der Optionierung des Big-One-Projekts konnte das Management bereits über 35 Millionen Dollar bei institutionellen und akkreditierten Investoren einwerben. Dieser kontinuierliche Kapitalzufluss von erfahrenen Marktteilnehmern ist als starker Vertrauensbeweis in das geologische Potenzial der Liegenschaft und das Management zu betrachten. Das finanzielle Engagement dieses sogenannten "Smart Money" senkt das Risiko der kommenden Explorationsphasen erheblich und validiert das Geschäftsmodell. Für Rohstoffinvestoren bietet die aktuelle, finanziell mehr als solide abgesicherte Ausgangslage des Unternehmens daher klare strategische Vorteile:

Geringe Verwässerung: Sehr enge Aktienstruktur mit lediglich rund 50 Millionen (50.044.599) ausstehenden Aktien.

Sicheres Umfeld: Lage in einer international anerkannten, geopolitisch stabilen Top-Tier-Bergbaujurisdiktion.

Strategisches Rückgrat: Namhafte Kernaktionäre wie Crescat Capital und eine aktive wissenschaftliche Kooperation mit CASERM (Colorado School of Mines & Virginia Tech).

Mit der gefüllten Kasse verfügt Juggernaut nun über den nötigen finanziellen Spielraum, um das Potenzial seiner Projekte in den kommenden Jahren systematisch und ohne kurzfristigen Finanzierungsdruck zu erschließen. Vor Kurzem hatte das Unternehmen von CEO Dan Stuart bereits die Mobilisierung für ein erstes Bohrprogramm von 10.000 Metern auf Big One gemeldet.

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