Die Aktie von Heidelberg Materials gerät am Montagmittag massiv unter Druck - ist mit Abstand schlechtester Wert im deutschen Leitindex. Nach einem Pre Call zu den Halbjahreszahlen sollen Analysten ihre Prognosen für das auslaufende Geschäftsquartal gesenkt haben. Damit trifft kurzfristige Ergebnisskepsis auf eine ohnehin schwache Branchenlage.- Heidelberg Materials verliert mehr als 7 Prozent und ist DAX-Schlusslicht.- Die Aktie notiert nur noch knapp über dem Junitief bei 169,65 Euro.- Die Halbjahreszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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