In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Dirk Siebenhaar die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
© 2026 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|333,45
|333,50
|15:54
|332,60
|332,75
|15:51
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Dirk Siebenhaar die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:10
|Trader-Interview mit Dirk Siebenhaar: Marvell Technology, Intel, AMD, Robinhood Markets & Microsoft
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Dirk Siebenhaar die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale,...
► Artikel lesen
|14:42
|What's Going On With AMD Stock Monday?
|14:06
|Cantor Fitzgerald raises AMD stock price target to $700 on compute momentum
|13:30
|ACHTUNG bei AMD: Warum Insider bereits still und leise verkaufen - So reagieren erfahrene Anleger jetzt
|12:26
|UBS Raises PT on Advanced Micro Devices (AMD)
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:10
|Trader-Interview mit Dirk Siebenhaar: Marvell Technology, Intel, AMD, Robinhood Markets & Microsoft
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Dirk Siebenhaar die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale,...
► Artikel lesen
|14:56
|Aktien New York Ausblick: Nasdaq erholt - Comcast-Aufspaltung beflügelt Branche
| NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger dürften den jüngsten Kursrückschlag an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq direkt zum Wiedereinstieg nutzen. Im Fokus stehen am Montag die jüngste Entspannung im davor...
► Artikel lesen
|14:06
|Cantor Fitzgerald raises Intel stock price target to $150 on compute strength
|13:58
|Cantor Fitzgerald erhöht Kursziel für Intel-Aktie wegen Stärke im Compute-Sektor auf 150 Dollar
|12:31
|ACHTUNG bei Intel: Warum Insider bereits still und leise verkaufen - So reagieren erfahrene Anleger jetzt
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:10
|Trader-Interview mit Dirk Siebenhaar: Marvell Technology, Intel, AMD, Robinhood Markets & Microsoft
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Dirk Siebenhaar die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale,...
► Artikel lesen
|14:06
|UBS raises Marvell stock price target on expanding CXL opportunity
|13:58
|UBS hebt Kursziel für Marvell Aktie an: CXL-Technologie als Wachstumstreiber
|13:30
|Marvell Technology Inc. im freien Fall: Warum Sie jetzt genau hinschauen sollten - Verpassen Sie das nicht
|09:30
|ALARMSTUFE ROT bei Marvell Technology Inc.: Was große Adressen heute bereits wissen - Was Sie jetzt noch wissen müssen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:43
|Microsoft Edge: Überarbeitete Copilot-Startseite im Anmarsch
|15:28
|Microsoft keeps Windows Server 2022 hotpatching alive into 2027
|15:23
|Windows-Update macht den Explorer schneller
|15:10
|Trader-Interview mit Dirk Siebenhaar: Marvell Technology, Intel, AMD, Robinhood Markets & Microsoft
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Dirk Siebenhaar die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale,...
► Artikel lesen
|14:38
|Aimwell Partners: AimwellBio Continues Onboarding Healthcare Professionals to Its Verified Observer Network, Adds One-Click LinkedIn Signup
|Aimwell Partners Inc. (OTC PINK:AIMN) is actively onboarding doctors, scientists, researchers, and capital professionals into AimwellBio Observer, a credentialed intelligence network where members read...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:10
|Trader-Interview mit Dirk Siebenhaar: Marvell Technology, Intel, AMD, Robinhood Markets & Microsoft
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Dirk Siebenhaar die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale,...
► Artikel lesen
|14:10
|Robinhood-Aktie vor dem nächsten Kursschub?
|Die Robinhood-Aktie gehört aktuell wieder zu den stärkeren Werten im Technologiesektor. Nachdem das Papier am Freitag bereits um mehr als +6% zulegen konnte, setzt sich die Erholung auch vorbörslich...
► Artikel lesen
|11:21
|Die Ruhe vor dem Sturm! | Microsoft | Netflix | Robinhood | Coinbase | Bitcoin
|In dieser Ausgabe von "Märkte & Trends am Morgen" geht es zum Handelsstart am Montag um die aktuelle Lage an den Märkten. Im Blick stehen unter anderem Microsoft, Netflix, Robinhood, Coinbase und Bitcoin....
► Artikel lesen
|Sa
|Was die jüngsten Entlassungen bei Robinhood über den aktuellen Zustand der Krypto-Investitionen aussagen
|Sa
|SpaceX Just Pulled Off the Largest IPO Ever. Here's Why Robinhood Might Be the Real Winner.