Der deutsche Aktienmarkt startet verhalten in die neue Woche. Der DAX notiert am Montagnachmittag bei 24.702 Punkten leicht im Plus, kommt aber an der 25.000er Marke nicht vorbei. Kurz gesagt: Hängepartie ohne Ende. Auto-Aktien auf Mehrjahrestiefs Der eigentliche Bremsklotz kommt aus der Automobilbranche. Volkswagen-Aktien verlieren zwei Prozent und fallen damit auf den tiefsten Stand seit 2010. BMW, Continental und Porsche AG geben ebenfalls nach. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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