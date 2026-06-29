Gerresheimer-Aktionäre hatten kurz Hoffnung. Der Kurs sprang nach der Mitteilung des Unternehmens um fast fünf Prozent auf über 27 € und ließ für einen Moment Spielraum nach oben erahnen. Dann kam die Ernüchterung. Die Papiere drehten ins Minus und büßten zuletzt acht Prozent ein, der Kurs fiel auf unter 24 €. Prognosen kassiert, Anleger enttäuscht Der Düsseldorfer Hersteller von Spezialverpackungen aus Glas und Kunststoff hat seine Jahresprognosen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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