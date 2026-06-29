Die DZ Bank hat ihr Kursziel für Hensoldt von 98 € auf 90 € gesenkt. Das klingt erstmal nach einem Dämpfer. Die Kaufempfehlung bleibt aber bestehen, und das ist die eigentlich wichtige Botschaft. Eurosatory als Bühne Analyst Holger Schmidt war auf der Pariser Fachmesse "Eurosatory" und kam offenbar beeindruckt zurück. Hensoldt präsentierte dort ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen, die das Unternehmen technologisch gut in der Integration von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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