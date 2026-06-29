Die Straße von Hormus bleibt ein Pulverfass. Nach einer erneuten militärischen Eskalation am Persischen Golf lässt der Iran den nächsten Verhandlungstermin mit den USA demonstrativ offen. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi sagte, technische Sitzungen der Arbeitsgruppen seien für diese Woche nicht geplant. Ein Treffen werde stattfinden, sobald Termin und Veranstaltungsort feststehen. Konsultationen über Vermittler laufen weiter. Waffenstillstand, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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