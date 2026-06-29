Die Anleger dürften den jüngsten Kursrückschlag an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq direkt zum Wiedereinstieg nutzen. Im Fokus stehen am Montag die jüngste Entspannung im davor wieder etwas eskalierten Nahost-Konflikt sowie ein Notenbanker-Treffen in Portugal, wo der neue US-Notenbankchef Kevin Warsh seinen Einstand auf der internationalen Bühne gibt. Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,1 Prozent erholt auf 29.432 Punkte. Den Leitindex Dow Jones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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