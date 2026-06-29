Derzeit hört man immer wieder die gleiche These: Wer auf den KI-Boom setzt, setzt automatisch auch auf einen stärkeren Dollar. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Eine aktuelle Analyse von BNP Paribas zeigt zwar, dass die USA der mit Abstand größte Gewinner der globalen KI-Revolution sein dürften. Höhere Produktivität, mehr Investitionen und kräftiges Wachstum sprechen grundsätzlich für den Greenback. Dennoch fällt das Währungsplus überraschend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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