DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Juni (vorläufige Fassung)
=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni PROGNOSE: 50,1 zuvor: 50,0 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,1 *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai saisonbereinigt real PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,2% gg Vm/+5,3% gg Vj *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj vorl: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj *** 08:00 GB/Leistungsbilanz PROGNOSE: -21,3 Mrd GBP zuvor: -18,4 Mrd GBP *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: -12.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 AT/Kontron AG, HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni 10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +3,2% gg Vj 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 15:30 PO/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu KI bei EZB-Forum zu Central Banking *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 55,0 zuvor: 62,7 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 94,6 zuvor: 93,1 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q *** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ===
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June 29, 2026 09:07 ET (13:07 GMT)
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