Anzeige
Mehr »
Montag, 29.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China kontrolliert Seltene Erden - Brasilien könnte die Antwort sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.06.2026 15:39 Uhr
172 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Juni (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Juni (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni 
     PROGNOSE: 50,1 
     zuvor:  50,0 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) Juni 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  50,1 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai 
     saisonbereinigt real 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm 
     zuvor:  +0,1% gg Vm 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai 
     Importpreise 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:  +1,2% gg Vm/+5,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj 
     vorl:   +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 
*** 08:00 GB/Leistungsbilanz 
     PROGNOSE: -21,3 Mrd GBP 
     zuvor:  -18,4 Mrd GBP 
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
     PROGNOSE: +2,0% gg Vj 
     zuvor:  +2,4% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +2,3% gg Vj 
     zuvor:  +2,8% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +5.000 gg Vm 
     zuvor:  -12.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,3% 
     zuvor:  6,3% 
*** 10:00 AT/Kontron AG, HV 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, 
     Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni 
  10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
     PROGNOSE: +3,2% gg Vj 
     zuvor:  +3,2% gg Vj 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:  -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj 
*** 15:30 PO/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu KI bei EZB-Forum zu 
     Central Banking 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni 
     PROGNOSE: 55,0 
     zuvor:  62,7 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 
     PROGNOSE: 94,6 
     zuvor:  93,1 
  16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q 
 
***   - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für 
     Wirtschaftsforschung 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 09:07 ET (13:07 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.