FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HONEYWELL INTL NEW O.N. ALD0 US4385162056
AB/FROM ONWARDS 29.06.2026 13:33 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HONEYWELL INTL NEW O.N. ALD0 US4385162056
AB/FROM ONWARDS 29.06.2026 13:33 CET
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