Kurz nach dem Launch hatte Anthropic sein neues KI-Modell Mythos 5 sowie dessen abgespeckte Version Fable 5 wieder abschalten müssen. Jetzt sollen gleich zwei KI-Modelle aus Asien der US-Konkurrenz die Stirn bieten können. Mit Mythos 5 und der abgespeckten Version Fable 5 für private Nutzer:innen hatte Anthropic ein KI-Modell veröffentlicht, das so effektiv beim Auffinden von Sicherheitslücken sein soll, dass die US-Regierung ein "Exportverbot" verhängt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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