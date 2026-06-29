Viele Menschen fühlen sich psychisch belastet, haben aber Schwierigkeiten, sich Hilfe zu suchen. Kanadische Forscher:innen haben deshalb ein System entwickelt, das in Notlagen proaktiv Unterstützung bieten soll. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland fühlen sich regelmäßig gestresst, wie aus einem Report der Techniker Krankenkasse (TK) hervorgeht. Forscher:innen der Universität Ottawa wollen dafür eine Lösung bieten: Sie haben einen KI-Assistenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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