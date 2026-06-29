© Foto: La Nacion - La Nacion via ZUMA PressDer Halbleiterboom treibt die Börsen weiter an. Doch die DZ Bank warnt: Das Risiko steckt nicht in überzogenen Kursen, sondern in möglicherweise aufgeblähten Gewinnen.Der Halbleiterboom stützt derzeit die Aktienmärkte. Besonders Technologieindizes profitieren stark. Birgit Henseler, Analystin der DZ Bank, sieht darin aber keine klassische Blase. Die Kurse seien den Gewinnen nicht einfach davongelaufen. Das Risiko liegt aus ihrer Sicht eher bei den Gewinnen selbst. Diese könnten durch die aktuelle Knappheit im Speicherchipmarkt überhöht sein. Der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz treibt die Nachfrage stark an. Davon profitiert ausgerechnet das Speichersegment, das …Den vollständigen Artikel lesen
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