Er dribbelt sich durch jede Abwehr. Sein Präsident will den Staatsapparat mit radikalen Methoden reformieren. Und ein Silicon-Valley-Milliardär packt seine Koffer für Buenos Aires. Argentinien im Jahr 2026 - das ist kein gewöhnliches Land mehr. Es ist ein Experiment. Und es könnte das spannendste Investment-Thema der Dekade sein. Peter Thiel hat ein Händchen für das Außergewöhnliche. 2004 gab er Facebook 500.000 Dollar - daraus wurden in 8 Jahren geschätzt eine Milliarde Dollar Return. Ein Ver-2.000-facher. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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