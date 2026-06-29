Die Ferrari-Aktie hat in den vergangenen Handelstagen wieder spürbar an Dynamik gewonnen. Nach mehreren Monaten innerhalb einer breiten Handelsspanne arbeitet sich der Kurs erneut an den oberen Rand der Range heran. Aus charttechnischer Sicht steht die Aktie damit vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Luce bleibt das beherrschende Thema Auch Wochen nach der Vorstellung des ersten vollelektrischen Ferrari sorgt der Luce weiterhin für Diskussionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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