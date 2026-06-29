Die Wall Street profitiert von starken KI-Gewinnen. Doch die Rallye läuft zunehmend auf Kredit. Steigende Hebel und höhere Finanzierungskosten könnten den nächsten Rücksetzer verschärfen. Die Rallye am US-Aktienmarkt hat einen neuen Risikofaktor: steigende Verschuldung. Wie Bloomberg berichtet, nehmen gehebelte Wetten deutlich zu. Dazu zählen gehebelte börsengehandelte Produkte, kreditfinanzierte Depots von Privatanlegern und größere Positionen von Hedgefonds bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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