Auch wenn die Geräte ansehnlicher geworden sind: Viele verbannen Router lieber aus dem Blickfeld, stecken sie etwa in einen Schrank. Verständlich, aber nicht sinnvoll. Router sind auch nur Computer - und die mögen allzu große Hitze nicht. Erwärmt sich ihr Prozessor zu stark, schalten sich die Geräte ab, nichts geht mehr. Und schon bevor es so weit kommt, kann es bei vielen Funktionen bis hin zum essenziellen WLAN zu Störungen und Ausfällen kommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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